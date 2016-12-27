Банк России изменил структуру управления

Все зампреды Банка России, за исключением заместителей из надзорного блока, будут напрямую подчиняться председателю ЦБ, свидетельствует новая структура центрального аппарата Банка России.

Если раньше работу Владимира Чистюхина и Ольги Скоробогатовой координировали профильные первые зампреды - Сергей Швецов и Георгий Лунтовский, то теперь это будет делать непосредственно председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Изменение структуры управления связано с реорганизацией бизнес-процессов, происходящих в ЦБ в настоящее время, пояснили в пресс-службе регулятора: прямое подчинение заместителей председателя руководителю Банка России позволит оптимизировать систему управления и повысить оперативность решения вопросов по сферам их компетенции.

Набиуллина также теперь осуществляет непосредственное руководство работой главы департамента денежно-кредитной политики Игоря Дмитриева и директора департамента операций на финансовых рынках Александра Каштурова. О том, что председатель ЦБ будет лично курировать денежно-кредитную политику, ЦБ сообщил в октябре.

ЦБ также опубликовал новую структуру надзорного блока, где в отличие от блока финансовых рынков и наличного денежного обращения работу зампредов будет контролировать первый зампред Дмитрий Тулин.