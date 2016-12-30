ЦБ повысил оценку внешнего долга России на 1 октября до $519,4 млрд

Совокупный внешний долг России на 1 октября 2016 г. составлял $519,4 млрд, в III квартале 2016 г. он снизился на $4,5 млрд, или на 0,9%, с $523,9 млрд, следует из информации на сайте ЦБ.

Ранее ЦБ оценивал объем долга на 1 октября несколько ниже - $516,1 млрд.

Таким образом, теперь оценка долга по состоянию на 1 октября повышена на $3,3 млрд, а его изменение в III квартале в сторону понижения скорректировано на $2,8 млрд.

С учетом уточнений внешний долг России в январе - сентябре 2016 г. увеличился на $1,0 млрд, или на 0,2%, с $518,4 млрд на 1 января.