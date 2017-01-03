Графа «общедомовые нужды» исчезнет из квитанций граждан в 2017 году

Строчка общедомовые нужды (ОДН) исчезнет из платежек граждан в 2017 г., плата за домовые нужды войдет в жилищную услугу, рассказал «Интерфаксу» замруководителя Минстроя России Андрей Чибис.

Размер этой платы будет фиксированным и будет рассчитываться из норматива, который установлен в субъекте РФ, добавил Чибис.

По его словам, это позволит собственникам жилья четко понимать структуру своих расходов: они будут состоять из платы за коммунальные ресурсы, которые рассчитываются либо по нормативам, либо по приборам учета, и из фиксированной платы за жилищные услуги (обслуживание многоквартирного дома).