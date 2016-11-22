Правительство повысило тарифы на услуги ЖКХ на 2017 год

Правительство утвердило тарифы на коммунальные услуги в России с 1 июля 2017 г. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале государственной системы правовой информации.

В Москве тарифы на ЖКХ подорожают больше всего – на 7%. На 6% больше придется платить жителям дальневосточных регионов, Якутии и Камчатского края. В Республике Башкортостан рост составит 5,6%, в Приморском крае – 5%, в Еврейской АО – 4,8%, в Магаданской области – 4,5%, в Хабаровском крае – 4,1%. На 3,4% вырастут коммунальные платежки жителей Чукотского АО и Сахалинской области. Меньше всего подорожает «коммуналка» в Северной Осетии – на 2,5%.

Крым и Севастополь в списке регионов, где запланирован рост платежей за ЖКХ, не фигурируют.