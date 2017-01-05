Ирак начал сокращать нефтедобычу по соглашению с ОПЕК

Министерство нефтяной промышленности Ирака объявило о начале сокращения добычи нефти в соответствии с договоренностями Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК). Ирак сотрудничает с членами ОПЕК и независимыми производителями, чтобы достичь баланс между спросом и предложением нефти, говорится в заявлении министерства со ссылкой на главу ведомства Джаббара аль-Лаиби.

Как сообщает агентство Bloomberg, в декабре, еще до вступления соглашения в силу, добыча нефти государствами ОПЕК упала на 310 000 барр./сутки из-за перебоев с поставками из Нигерии. Нигерия уменьшила производство нефти на 200 000 барр./сутки до 1,45 млн барр./сутки в прошлом месяце в связи с трудностями в процессе восстановления нефтяной инфраструктуры после наблюдавшихся в течение всего года нападений боевиков. В Саудовской Аравии наблюдалось снижение на 50 000 барр./сутки, в Венесуэле – на 40 000 барр./сутки.

Ирак, занимающий второе место в ОПЕК после Саудовской Аравии по объему производства нефти, пообещал сократить добычу на 210 000 барр./сутки, или на 4,5% от нынешнего объема, до 4,351 млн барр./сутки. В целом государства картеля намерены снизить производство нефти на 1,2 млн барр./сутки начиная с января, чтобы поддержать цены.