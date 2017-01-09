Пенсионеры начнут получать единовременные выплаты в 5000 рублей 13 января

Единовременную выплату в 5000 руб. российским пенсионерам начнут производить с 13 января, подтвердили «Интерфаксу» в Пенсионном фонде России (ПФР).

«Пенсионный фонд напоминает, что единовременная выплата будет произведена пенсионерам с 13 по 28 января 2017 г. Эти сроки доставки выплаты действуют для всех пенсионеров вне зависимости от того, получают ли они пенсию через "Почту России" или через другую доставочную организацию», – сообщили в пресс-службе ПФР.

При этом в фонде напомнили, что те пенсионеры, у которых дата доставки пенсии на дом с 13 числа, получат 5000 руб. вместе с пенсией, а те пенсионеры, которые получают или уже получили пенсию по графику с 3 по 12 число, получат 5000 руб. в срок с 13 по 28 января. Таким образом, к ним почтальон придет второй раз, отметили в пресс-службе ПФР.

«Все необходимые средства на единовременную выплату – 221,7 млрд руб. – заложены в бюджете ПФР на 2017 г.», – отметили в фонде.

Единовременная выплата в 5000 руб. заменит индексацию пенсий, ранее планировавшуюся на второе полугодие 2016 г. Ранее сообщалось, что по 5000 получат все российские пенсионеры, в том числе военные.