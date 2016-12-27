Пенсионный фонд рассказал, что ждет россиян в 2017 году

В 2017 г. в пенсионной системе России произойдет ряд изменений и событий, которые коснутся всех участников системы, говорится в пресс-релизе Пенсионного фонда.

Индексация пенсий в следующем году вернется к прежнему порядку: страховые пенсии будут увеличены на уровень инфляции, а государственные, в том числе социальные, – с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с февраля вырастут примерно на 5,8%, среднегодовой размер страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты в 2017 г. составит 13 657 руб. Социальные и госпенсии с 1 апреля будут повышены на 2,6%, среднегодовой размер соцпенсии составит 8803 руб. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства I группы составит 13 349 руб.

Размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы на 5,8% с 1 февраля.

У работавших в 2016 г. пенсионеров в августе следующего года вырастут страховые пенсии (максимальная прибавка – денежный эквивалент трех пенсионных баллов).

С 2015 г. в России действует пенсионная формула, согласно которой нужно иметь не менее восьми лет стажа и 11,4 пенсионного балла для получения права на страховую пенсию в 2017 г. В следующем году можно получить максимум 8,26 пенсионного балла.

ПФР прогнозирует рост численности пенсионеров по своей линии с 43,3 млн до 43,9 млн человек в 2017 г. – это связано с «естественным ростом численности пенсионеров в стране». Основным видом пенсии останется страховая – в 2017 г. ее получат 40 млн человек, еще 4 млн получат пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование остается на уровне 22% в 2017 г., но функция администрирования страховых взносов перейдет от Пенсионного фонда к Федеральной налоговой службе. За Пенсионным фондом останется ряд функций на трехлетний переходный период – все, что связано с периодами до 2017 г. Также ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую и накопительную пенсии.

Помимо пенсии и регулярных социальных выплат в январе 2017 г. российские пенсионеры получат единовременную выплату в 5000 руб., напомнил ПФР. Все необходимые средства на выплату – 221,7 млрд руб. – заложены в бюджете фонда на 2017 г.

Мораторий на формирование пенсионных накоплений законодательно продлен и на 2017 г. Он никак не влияет на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой. Итоги переходной кампании за 2016 г. по переводу пенсионных накоплений будут подведены к концу I квартала 2017 г.

Размер материнского капитала в 2017 г. не изменится и составит 453 000 руб., для вступления в программу у россиян есть еще два года. Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2018 г.