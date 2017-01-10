В декабре Минфин продал валюты почти на триллион рублей

В декабре 2016 г. Минфин России продал валюты почти на триллион рублей из резервных фондов для финансирования дефицита бюджета, следует из сообщения министерства.

«В декабре 2016 г. <...> часть средств резервного фонда в иностранной валюте со счетов в Банке России в суммах $6,87 млрд, 6,44 млрд евро и 1,21 млрд фунтов стерлингов была реализована за 966,90 млрд руб., а вырученные средства зачислены на единый счет федерального бюджета», - говорится в сообщении.

На 1 января 2017 г. в резервном фонде оставалось 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд. Объем фонда национального благосостояния (ФНБ) на ту же дату составил 4,359 трлн руб., или $71,87 млрд. Всего в декабре объем резервного фонда сократился на 1,060 трлн руб., ФНБ же уменьшился на 269 млрд руб. - в основном из-за валютной переоценки.