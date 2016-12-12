Счетная палата: Резервный фонд полностью будет исчерпан в 2017 году

Председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова рассказала о состоянии российской экономики. Она отметила, что в настоящее время уже произошла «полная адаптация» экономики. «Если говорить о росте или дальнейшем падении, то тут тенденция до конца не определилась: с точки зрения таких показателей, как рост производства, валовый внутренний продукт, экономика демонстрирует колеблющуюся динамику – один месяц фиксируем падение, следующий – рост, потом опять падение и опять рост. Но едва-едва заметные сдвиги в сторону последнего все же видны», – отметила Голикова в интервью журналу «Огонек». Она выразила надежду, что 2017 год оправдает ожидания.

Голикова рассказала, что в следующем году резервный фонд будет пуст и правительство перейдет к использованию средств фонда национального благосостояния (ФНБ). «Радует то, что к резервным деньгам прибегать для финансирования бюджетных расходов будут меньше: в 2019 г. это 140 млрд руб. (в 2017 г. – 1,8 трлн руб.). Но есть и то, что беспокоит, – рост внутренних заимствований: до 1,9 трлн руб. в год, что на 680 млрд больше, чем в 2016 г. Чем больше долг, тем больше придется отдавать по его процентам», – сказала председатель Счетной палаты.

9 декабря Госдума приняла в третьем, окончательном чтении бюджет России на 2017 г. и плановый период 2018–2019 гг. В бюджете на три года прописан умеренный рост доходов при сокращении дефицита бюджета с 3,2% ВВП в 2017 г. до 2,2% ВВП в 2018 г. На 2016 г. президент Владимир Путин утвердил дефицит бюджета в 3,66% ВВП при запланированных 3% ВВП.

В абсолютном выражении в 2017 г. дефицит бюджета составит 2,75 трлн руб. при доходах в 13,49 трлн руб. и расходах 16,24 трлн руб. Его предлагается финансировать в том числе из резервного фонда (1,15 трлн руб.) и ФНБ (668 млрд руб.). Это означает, что резервный фонд будет полностью исчерпан в 2017 г. В ФНБ (4,5 трлн руб. на начало ноября 2016 г.) на конец 2019 г. должно остаться порядка 3 трлн руб.

Доходы на 2018 и 2019 гг. запланированы на уровне 14,29 млрд и 14,85 млрд руб., дефицит – 2,11 трлн и 1,14 трлн руб. соответственно.

В трехлетний бюджет заложена нефть по $40 за баррель при инфляции 4%, курс доллара – 67,5 руб. в 2017 г., 68,7 руб. в 2018 г. и 71,1 руб. в 2019 г. Макропрогноз по ВВП – рост на 0,6% в 2017 г., 1,7% и 2,1% в 2018 и 2019 гг.