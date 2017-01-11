Реальные доходы россиян падают больше двух лет подряд – ВШЭ

Реальные доходы населения России в ноябре 2016 г. продолжили падение 25-й месяц подряд, отмечается в мониторинге НИУ ВШЭ «Население России в 2016 г.».

Реальные располагаемые денежные доходы - это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. По последним данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в ноябре в годовом выражении упали на 5,6%.

«В ноябре 2016 г. среднедушевые доходы населения составили 30 800 руб., что в реальном выражении соответствует 94,4% от прошлогоднего показателя. Длительность спада реальных доходов населения по итогам ноября достигла 25 месяцев. По сравнению с октябрем 2014 г. - последним периодом роста реальных доходов - падение реальных доходов составило 12,7%», - говорится в мониторинге ВШЭ.

Эксперты университета отмечают, что динамика доходов населения за 11 месяцев 2016 г. не улучшилась по сравнению с прошлогодней и переход к восстановительному росту не просматривается. При этом они отмечают, что наметился восстановительный рост реальной заработной платы. «С февраля по июль изменения реальной зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась тенденция к росту. В августе она прибавила 2,7% относительно аналогичного периода прошлого года, в сентябре – 1,9%, в октябре не изменилась, а в ноябре снова прибавила 1,7% по сравнению с ноябрем прошлого года», – отмечается в документе.