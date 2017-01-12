Медведев: правительство не обсуждает введение прогрессивной шкалы НДФЛ

Вопрос о введении прогрессивной шкалы НДФЛ в правительстве не обсуждается, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая на Гайдаровском форуме.

«В конце года президент сказал, что вопрос прогресса по налогу на доходы физических лиц сейчас в повестке дня не стоит. Но все равно нужно кому-то из коллег по правительству сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается», - подчеркнул Медведев.

Он отметил, что правительство переводит управление на проектный метод, который сейчас используется при реализации приоритетных проектов.

«Есть проекты для роста (экономики). Это жилищное строительство, поддержка экспорта, рост производительности труда, развитие малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствование контрольно-надзорной деятельности, развитие дорожной инфраструктуры, реформа моногородов - они должны стимулировать деловую активность и развитие экономики», - сказал он.

Вице-премьер Ольга Голодец сегодня заявила, что в правительстве обсуждается введение прогрессивной шкалы НДФЛ, а также вопрос об освобождении от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТа.

Она также заявила, что зарплату ниже МРОТа в стране получают 4,9 млн человек и что более 1,5 млн россиян трудятся за рубежом из-за недостаточного уровня зарплат в России. С 1 июля МРОТ в России составляет 7500 руб.