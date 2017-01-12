Правительство обсуждает отмену НДФЛ для минимальных зарплат

В правительстве обсуждается введение прогрессивной шкалы НДФЛ, а также вопрос об освобождении от подоходного налога тех, кто получает зарплату в размере МРОТа. Как передает «Интерфакс», это на Гайдаровском форуме заявила журналистам вице-премьер Ольга Голодец. «И поскольку я сказала, что основная проблема для нас сейчас – это преодоление падения в реальных доходах населения и преодоление бедности для части населения, которая в этой ситуации оказалась, то освобождение от подоходного налога – это было бы реальным шагом в повышении доходов населения», – сказала она и уточнила, что речь идет о тех людях, «кто получает МРОТ».

«Мы действительно были бы готовы поддержать» такое предложение, отметила вице-премьер, по ее словам, «эта ситуация просчитывается».

Ранее на форуме она говорила, что зарплату ниже МРОТа в стране получают 4,9 млн человек и что более 1,5 млн россиян трудятся за рубежом из-за недостаточного уровня зарплат в России. 1 июля МРОТ в России составляет 7500 руб. «Даже если человек получил общее среднее образование, уровень его социальной подготовленности существенно выше, чем та зарплата, которая предлагается на низкооплачиваемых рабочих местах», – отметила Голодец.