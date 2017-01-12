Голодец: Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже МРОТа

Почти 5 млн человек в России получают зарплату ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), заявила вице-премьер России Ольга Голодец в ходе Гайдаровского форума.

С 1 июля МРОТ в России составляет 7500 руб.

«У нас есть серьезнейшая проблема – это МРОТ и численность людей, которые получают этот МРОТ. К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн человек – столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания», – отметила вице-премьер.

Она также сообщила, что более 1,5 млн россиян трудятся за рубежом из-за недостаточного уровня зарплат в России.

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что в 2016 г. примерно каждый четвертый трудящийся в России получал всю зарплату или ее часть «в конверте». Доля тех, кто получал только официальный оклад, колебалась в течение года от 71 до 77%. В декабре 10% работников сказали, что их зарплата состоит только из «черного нала», еще 13% получают «в конверте» часть заработка.