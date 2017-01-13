Минэкономразвития рассчитывает на рост ВВП намного выше прогноза

Рост ВВП России уже в первом полугодии 2017 г. превысит 1%, а во втором полугодии ускорится до более чем 2%, считает министр экономического развития России Максим Орешкин. Это означает, что в целом за 2017 г. рост будет значительно выше, чем в действующем прогнозе, сказал он журналистам в кулуарах Гайдаровского форума.

«Официальный прогноз Минэкономразвития на этот год - 0,6% роста. Мы считаем, что рост в 2017 г. будет гораздо сильнее, чем эта цифра. Я назвал оценки, что во втором полугодии 2017 г. рост превысит 2%, и это означает, что уже в первом полугодии он будет выше 1%. Таким образом, мы будем выходить на значения, которые выше тех уровней, которые есть в прогнозе», - сказал министр.