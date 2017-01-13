Кудрин рассказал, как Россия может удвоить ВВП за 18 лет

При условии проведения серьезных реформ Россия к 2035 г. может удвоить ВВП, заявил глава Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

«По целевому сценарию к 2035 г. нам удалось бы увеличить ВВП в два раза, по инерционному - всего лишь в полтора раза», - сказал Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Кудрин отметил, что России на сегодняшний день нужно жить с темпами экономического роста выше среднемирового, чтобы сохранить долю нашей экономики в мировой системе. Он подчеркнул, что выйти на эти темпы достаточно непросто, так как такая цель стояла и пять, и семь лет назад, но до сих пор не была достигнута.

Он привел прогноз ЦСР возможных темпов экономического роста в случае проведения системных структурных реформ, которые «к 2019 г. позволяют выйти на уровень больше 3%, а к 2022 г. - выше 4%».