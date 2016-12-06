Путин поручил подготовить план по обеспечению роста экономики России темпами выше мировых

Российский президент Владимир Путин поручил правительству подготовить план, который предусматривает меры по обеспечению достижения не позднее 2019-2020 гг. темпов экономического роста России, превышающих темпы роста мировой экономики, передает ТАСС.

«Подготовить с участием Торгово-промышленной палаты России и ведущих общественных объединений предпринимателей и утвердить комплексный план действий правительства РФ на 2017-2025 гг., в котором предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019-2020 гг. темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики, в том числе меры по улучшению делового климата, по повышению результативности крупных инвестиционных проектов, по наращиванию объема несырьевого экспорта, по развитию малого и среднего предпринимательства, по повышению эффективности государственной поддержки отраслей экономики», - говорится в списке поручений президента.

«Подготовить с участием Торгово-промышленной палаты России и ведущих общественных объединений предпринимателей и утвердить комплексный план действий правительства РФ на 2017 - 2025 гг., в котором предусмотреть меры, обеспечивающие достижение не позднее 2019 - 2020 гг. темпов роста экономики Российской Федерации, превышающих темпы роста мировой экономики, в том числе меры: по улучшению делового климата, по повышению результативности крупных инвестиционных проектов, по наращиванию объема несырьевого экспорта, по развитию малого и среднего предпринимательства, по повышению эффективности государственной поддержки отраслей экономики», - говорится в списке поручений президента.

Срок исполнения поручения - 30 мая 2017 г.