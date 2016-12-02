ЦБ назвал основные риски для экономики России

Ключевым фактором волатильности для мировой экономики является возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США (повышение ставки), рисками также остаются низкие темпы глобального экономического роста, возросшая неопределенность политики в Великобритании (Brexit), потенциальные проблемы в банковском секторе Китая, говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБ России.

При этом для России с небольшой долговой нагрузкой риски не столько в повышении стоимости долларового финансирования для заемщиков, сколько в возможном «эффекте заражения» из-за схлопывания пузырей на глобальных рынках, оттока капитала из развивающихся стран и падения цен на сырьевые товары.

Российские банки, по оценке ЦБ, в текущем году повысили свою устойчивость к возможным шокам.