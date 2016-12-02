Набиуллина прогнозирует неравномерный экономический рост в России

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что возобновление экономического роста в России будет иметь неравномерный характер и может сначала не затронуть некоторые секторы экономики.

«Надо понимать, что рост ограничен, прежде всего, структурными факторами, и мы оцениваем потенциальный темп роста ВВП меньше 1,5-2%, если не будет происходить изменения структуры экономики», – сказала Набиуллина.

При этом она отметила, что резких изменений в структуре экономики пока происходить не будет.

«Мы исходим из того, что резких изменений в структуре экономики пока не произойдет, для этого требуется время. Темпы роста будут находиться в положительной области, но останутся невысокими, к сожалению», – пояснила Набиуллина.