Юдаева: Инфляция оказывает на Россию большее влияние, чем избрание Трампа и Brexit

Для российской экономики большей проблемой является инфляция, а не Brexit или избранный президент США Дональд Трамп, заявила первый зампред Банка России Ксения Юдаева в интервью CNBC. Еще одним важным фактором, оказывающим влияние на экономику России, Юдаева назвала мировые цены на нефть.

«Выход Великобритании из Евросоюза и избрание президентом США Дональда Трампа были неожиданными, но существенного влияния на российскую экономику не оказали», – рассказала она.

«Наша главная цель на следующий год – это целевой показатель инфляции в 4%», – подчеркнула она.