Медведев: перевод общедомовых расходов в жилищные услуги сделает оплату более предсказуемой

Премьер-министр Дмитрий Медведев надеется, что подписанное им постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные позволит повысить прозрачность формирования оплаты за эти услуги для граждан.

"Я подписал два постановления, которые улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во-первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

По его словам, таким образом, бщедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья.

"Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает ее более предсказуемой для людей", - сказал он.

"Второе постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - также повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает", - продолжил премьер.

В свою очередь вице-премьер Дмитрий Козак пояснил, что перевод платы за общедомовые расходы из коммунальных услуг в жилищные означает, что жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно устанавливать размер этой платы, которая не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

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