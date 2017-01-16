Минфин: Серьезных расчетов о возможной отмене льготного НДС не проводилось

Идея отменить льготы по НДС на товары первой необходимости и заменить их адресной помощью малоимущих в Минфине высказывалась, но сейчас она не обсуждается. Это ТАСС заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Алексей Сазанов. Он добавил, что «никаких серьезных расчетов на этот счет не проводилось». «Необходимо оценивать социальный эффект и эффект на инфляцию, - объяснил он и повторил: - Серьезно этот вопрос не обсуждался».

Ранее «Ведомости» узнали от четырех федеральных чиновников, что в Минфине и Минэкономразвития обсуждается возможность постепенно заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих. Осенью Минфин на совещаниях у первого зампреда правительства Игоря Шувалова предлагал поднять ставку в 2017 г. до 12%, а с 2019 г. увеличивать ее на 2 п. п., пока она не сравняется с нельготной в 18%, а 10% самых бедных выдавать пособие в 1500 руб. в месяц.

НДС по 10%-ной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Льготу можно оставить для некоторых продуктов и школьной формы, предлагает федеральный чиновник, это обязательные расходы. А чтобы ввести адресные субсидии, нужно создать базу данных о домохозяйствах, признает чиновник, провести пилотный проект в отдельных регионах и только потом отменять льготу. Механизм прорабатывается в финансовом блоке правительства, знает один из чиновников, ни социальный, ни инфляционный эффект Минфин пока не просчитывал. В Минфине отмена 10%-ной льготы по НДС сейчас детально не обсуждается, сказал его представитель ранее «Ведомостям».