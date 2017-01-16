Чиновники обсуждают отмену льготной 10%-ной ставки НДС

Экономический блок правительства обсуждает, как увеличить адресность социальной поддержки, и одна из мер – постепенно заменить льготную ставку НДС поддержкой малоимущих, рассказали «Ведомостям» четыре федеральных чиновника.

Пока обсуждение идет в Минфине и Минэкономразвития. Осенью Минфин на совещаниях у первого зампреда правительства Игоря Шувалова предлагал поднять ставку в 2017 г. до 12%, а с 2019 г. увеличивать ее на 2 п. п., пока она не сравняется с нельготной в 18%, а 10% самых бедных выдавать пособие в 1500 руб. в месяц.

НДС по 10%-ной льготной ставке взимается с основных продуктов питания (за исключением деликатесов), товаров для детей, книг, учебников и лекарств. Льготу можно оставить для некоторых продуктов и школьной формы, предлагает федеральный чиновник, это обязательные расходы. А чтобы ввести адресные субсидии, нужно создать базу данных о домохозяйствах, признает чиновник, провести пилотный проект в отдельных регионах и только потом отменять льготу. Механизм прорабатывается в финансовом блоке правительства, знает один из чиновников, ни социальный, ни инфляционный эффект Минфин пока не просчитывал. В Минфине отмена 10%-ной льготы по НДС сейчас детально не обсуждается, сказал его представитель.

Бюджету льгота обходится дорого – около 150 млрд руб. в год, оценивает федеральный чиновник. 5% плательщиков НДС, по данным ФНС, пользуются льготой. Льгота не зависит от стоимости товара, говорит управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин.

Социальные расчеты На социальную защиту федеральный и региональные бюджеты тратят около 2,7% ВВП в год, в 2015 г. – 2,23 трлн руб. (без пенсий и прочих страховых выплат), или около 9% всех их расходов, оценивали эксперты Независимого института социальной политики. В России около 500 видов соцподдержки только на федеральном уровне, подсчитывал Всемирный банк, но беднейшие 20% получают лишь четверть ресурсов. Повышение адресности соцподдержки до 50–60% помогло бы снизить бедность на 20–30%.

Увеличить адресность поддержки и отказаться от неэффективных налоговых льгот требовал президент Владимир Путин. Два чиновника говорят, что при обсуждении отмены льготной ставки чиновники ссылаются на ее неэффективность.

На цене конечного продукта льготная ставка не отражается, считает федеральный чиновник. Льгота не способствовала снижению бедности, уверена директор НИСП Лилия Овчарова. За чертой бедности оказалось, по данным Росстата за II квартал 2016 г., 21,4 млн человек – 14,6% населения (в конце 2015 г. было 13,3%). Доходы ниже прожиточного минимума к III кварталу 2016 г. были у 12,8% населения. Экономическая теория показывает, что в большинстве случаев бюджетная субсидия эффективнее особого налогового статуса, отмечает главный экономист «ВТБ капитала» Александр Исаков. По оценке НИФИ, чтобы дотянуть расходы бедных домохозяйств до прожиточного минимума, нужно менее 1% ВВП, а чтобы не было бедных семей с детьми – менее 0,5% ВВП.

Даже постепенное повышение льготной ставки приведет к серьезному росту цен, предупреждает Овчарова, пострадают в первую очередь именно бедные семьи. 75% бедных семей – с детьми, свидетельствуют данные Росстата. Компенсировать отмену льготы адресной помощью сложно, предупреждает директор Института социального анализа и прогнозирования Татьяна Малева. Нет ни понятия, что такое состав семьи (сейчас для одних форм поддержки – дети и родители, для других – все прописанные в жилище и т. д.), ни критериев нуждаемости, согласна Овчарова. Под чертой бедности понимается и среднедушевой региональный доход, и 1–2,5-кратный прожиточный минимум, писал в мониторинге Институт Гайдара.

Помогут технологии больших данных, уверяет чиновник: у налоговиков развитые информационные ресурсы. ФНС уже работает над единым реестром людей и домохозяйств на основе данных загсов, знает другой чиновник.

Администрировать адресную помощь дорого, предупреждает директор Deloitte Василий Марков, не придется ли вводить продовольственные талоны, чтобы люди тратили субсидии именно на продукты. Проект программы адресной продовольственной помощи Минпромторг разработал в начале 2016 г., в 2017 г. на нее предполагалось выделить около 140 млрд руб. По предложению Минпромторга нуждающиеся получат на специальные карты «эквиваленты денежных средств» (баллы или бонусы) для покупки продуктов российского производства.

Повышение ставки приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес и ухудшению экономического состояния компаний, предупреждает исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов, особенно плохо мера может сказаться на сельскохозяйственном секторе.

Мясное сырье в основном облагается НДС в 10%, но большая часть готовой продукции и премиальные отруба – в 18%, говорит руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, мера может снизить начавшееся в 2016 г. восстановление потребления мяса. А программа продовольственных карточек вовсе не означает, что потребитель будет покупать на них мясо: он может довольствоваться крупами и консервами. Сначала надо решить вопрос с карточками, а потом говорить об НДС, считает Юшин.

Представители Минэкономразвития и вице-премьера Ольги Голодец не ответили на запросы «Ведомостей».

В подготовке статьи участвовали Ирина Скрынник и Филипп Стеркин