В Челябинской области мигрантам запретили работать таксистами

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский своим постановлением запретил предприятиям региона нанимать мигрантов водителями автобусов и такси. Это сообщает сайт администрации региона. Запрет вводится на 2017 г.

Компаниям запрещается нанимать иностранцев, которые работают в России на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности: внутригородские и пригородные автобусные перевозки и междугородние автобусные перевозки по расписанию, а также деятельность такси.

В августе 2016 г. стало известно, что губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий своим постановлением запретил региональным компаниям нанимать в 2016 г. иностранцев для определенного перечня работ. В постановлении указаны 16 видов деятельности, которыми иностранцы не смогут заниматься в области в нынешнем году. В перечень попали в том числе охота и разведение диких животных, рыболовство, добыча полезных ископаемых, оптовая торговля лесоматериалами, работа детских лагерей отдыха, деятельность в области права, дошкольное и школьное образование, автобусные и таксомоторные перевозки. Законодательство дает регионам право определять, в каких сферах деятельности предприятиям в ближайший год нельзя нанимать иностранцев, чтобы граждане России имели приоритет на рынке труда.