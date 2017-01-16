МВФ улучшил оценку ВВП России за 2016 год

МВФ улучшил свою оценку по динамике ВВП России за прошлый год и оставил без изменений прогнозы на текущий и будущий годы.

Согласно обновленному прогнозно-аналитическому докладу, распространенному сегодня в Вашингтоне, в МВФ теперь считают, что в 2016 г. российская экономика сократилась на 0,6%, а не на 0,8%, как предполагалось в октябре прошлого года. Как и в октябре, фонд ожидает роста российской экономики в 2017 г. на 1,1%, а в 2018 г. - на 1,2%.

В комментариях к цифрам, в частности, указывается, что во втором полугодии прошлого года экономическая активность в России «была несколько лучше ожидавшейся, что, в частности, отражало укрепление цен на нефть». Согласно новому докладу, эти цены «в последние недели повышаются, что отражает договоренность ведущих производителей о сокращении предложения».

На основании положения дел на фьючерсных рынках по состоянию на 6 декабря прошлого года эксперты МВФ оценивают средний уровень цен на нефть в текущем году в $51,2 за баррель, а в 2018 г. - в $53,1. В 2016 г. цена составляла, по этим же оценкам, в среднем $42,7 за баррель.