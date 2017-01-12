МВФ прогнозирует темп роста экономики России в ближайшие пять лет на уровне 1,5% в год

Первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Дэвид Липтон заявил, что средний рост российской экономики в ближайшие пять лет составит 1,5% в год. При этом, по его словам, Россия должна стремиться к более высоким темпам роста, передает ТАСС.

Согласно текущему прогнозу фонда, обнародованному еще в октябре, рост мировой экономики в 2017 г. составит 3,4%, а в 2021 г. - 3,8%. Рост ВВП России в 2017 г. МВФ ожидает на уровне 1,1%, а в 2021 г. - 1,5%, что в 2,5 раза медленнее темпов роста мировой экономики.

«Для более быстрого роста в России потребуются некоторые изменения политики, реформы и структурные изменения, которые повысят потенциал экономики. Мы считаем, что это были бы правильные действия. И поэтому считаем правильными планы России внести некоторые изменения для достижения более высоких темпов роста», - сказал Липтон.