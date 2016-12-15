МВФ призвал Россию и Украину урегулировать спор о долге

Международный валютный фонд призвал Россию и Украину в ближайшее время урегулировать спор о долге в $3 млрд. Об этом заявил руководитель миссии МВФ в Киеве Рон ван Руден. По его словам, от разрешения этого спора зависит выделение очередного транша.

«Это всегда учитывалось при принятии решения, поскольку это просрочка бондов, и мы призываем обе стороны работать над нахождением решения в контексте выполнения программы», – заявил ван Руден.

Он не ответил на вопрос, достигнут ли прогресс в этом отношении. Ранее председатель нацбанка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что ожидает поступления четвертого транша кредита МВФ в январе-феврале, в этом году транш уже не поступит.