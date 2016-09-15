МВФ одобрил выделение Украине кредита на $1 млрд

Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине третьего транша в размере $1 млрд, говорится в сообщении фонда. Это доведет общий объем выплат до $7,62 млрд в рамках согласованной в 2015 г. четырехлетней программы на $17,5 млрд. Объем помощи в рамках первых двух траншей составил $6,7 млрд.

Решение МВФ «открывает путь к выделению финансовой помощи со стороны США в объеме $1 млрд, макрофинансовой помощи Евросоюза в рамках дополнительных еще 600 млн евро, других международных финансовых организаций и открывает окно возможностей для привлечения иностранных инвестиций в украинскую экономику», - отмечается в сообщении пресс-службы президента Украины Петра Порошенко.

«Попытки России подорвать солидарность МВФ с Украиной и сорвать решение о транше - провалились. Кремль проиграл в этой операции. Реформы делают нас сильнее, а вместе с тем крепче становится и наша способность противодействия внешней агрессии», - заявил Порошенко. Накануне заседания совета МВФ министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что национальный представитель проголосует против выделения Украине очередного транша из-за несогласия с выполнением условий его предоставления. Речь идет о недостаточных усилиях по реструктуризации долга перед Россией на $3 млрд.

Деньги по одобренному траншу Нацбанк Украины рассчитывает получить до конца года, а также еще $1,3 млрд.

«Украина проявляет приветственные признаки восстановления, несмотря на сложные внешние условия и тяжелый экономический кризис. Активность набирает обороты, инфляция быстро отступила, уверенность растет», - приводятся в сообщении МВФ слова директора-распорядителя фонда Кристин Лагард.