МВФ улучшил прогноз снижения ВВП России в 2016 году до 0,6% с 0,8%

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения российской экономики в 2016 г. на 0,6%, в октябре он оценивал его в 0,8%. Новая оценка соответствует прогнозу Минэкономразвития России на текущий год.

«Экономика выдержала воздействие двойного шока снижения цен на нефть и санкций и показывает признаки начинающегося оздоровления, хотя экономическая активность в этом году все же сократится на 0,6%», - говорится в пресс-релизе фонда по итогам работы миссии МВФ в Москве 14-18 ноября.

В июле фонд оценивал падение ВВП России в текущем году на уровне 1,2%, в апреле - 1,8%.

Прогноз на 2017 г. фонд оставил прежним - рост на 1,1%. Это, по мнению МВФ, будет отчасти обусловлено более высокими ценами на нефть.

МВФ также констатирует продолжение замедления инфляции - до 5,6% к концу 2016 г. (ранее оценивал в 6,6% на конец 2016 г.).