Инфляция в России в январе составит 0,6–0,8% – Минэкономразвития

Инфляция в России в январе 2017 г. ожидается на уровне 0,6-0,8%, что означает снижение в годовом выражении этого показателя до 5,0-5,2%, говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития.

«В январе мы ожидаем инфляцию в диапазоне 0,6-0,8% (5,0-5,2% в годовом выражении)», - отмечается в обзоре министерства. В январе 2016 г. рост цен составил 1,0%, в целом за 2016 г. - 5,4%.

«В период с 1 по 9 января рост цен был умеренным - 0,3% (примерно на уровне 2016 г.). За годовой период инфляция сохранилась (к 9 января) на уровне декабря 2016 г. - 5,4%», - говорится в мониторинге.

«Рост цен на продовольственные товары с 1 по 9 января составил 0,4%. Основной вклад в продовольственную инфляцию внесло удорожание плодоовощной продукции. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,2%. Возобновился рост цен на регулируемые услуги (0,9% за девять дней января) в связи с индексацией тарифов на городской пассажирский транспорт», - отмечают в Минэкономразвития.