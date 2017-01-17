Гендиректор BP спрогнозировал цену нефти в 2017 году

Гендиректор одной из крупнейших нефтедобывающих компаний – ВР Роберт Дадли считает, что после вступления в силу соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти рынки находятся в балансе, и прогнозирует, что в 2017 г. цена на нефть удержится на уровне $55 за баррель. Такой прогноз он дал в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы планируем на уровне $55 за баррель в этом году», – сказал Дадли.

Бизнесмен отметил, что страны ОПЕК и не входящие в картель нефтедобывающие государства «привержены» соглашению по сокращению добычи нефти, поэтому в BP считают, что сейчас «рынки находятся в относительном балансе». «Мы думаем, что сейчас сможем строить прочные планы, но мы будем тратить очень дисциплинированно», – подчеркнул глава компании.

В октябре, выступая на Всемирном энергетическом конгрессе в Стамбуле, Дадли высказывал мнение, что цена на нефть будет колебаться в районе $55–75 за баррель до 2026 г.

Организация стран – экспортеров нефти и государства, не входящие в картель, на встрече в Вене 10 декабря подписали соглашение о совместном сокращении добычи нефти. К объявленному сокращению странами ОПЕК на 1,164 млн баррелей в сутки в первом полугодии следующего года присоединятся также 11 стран, которые сократят добычу еще на 558 000 баррелей в сутки. Таким образом, общее сокращение добычи нефти составит 1,7–1,8 млн баррелей. Большинство участников соглашения, включая Россию, сократят добычу с уровня октября.