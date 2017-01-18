Саудовская Аравия снизит налоги для Saudi Aramco

Саудовская Аравия снизит налоги для крупнейшей нефтяной компании мира, государственной Saudi Aramco, чтобы сделать ее IPO, запланированное на 2018 г., привлекательнее для инвесторов. «Несомненно, налоговый режим будет изменен, - заявил главный исполнительный директор Saudi Aramco Амин Насер в интервью агентству Bloomberg. - Когда речь идет о налогах, они должны быть аналогичны режиму других компаний, имеющих листинг».

По его словам, в настоящее время Saudi Aramco платит 20%-ный налог на эксплуатацию недр (роялти на добычу), а также 85%-ный подоходный налог. «Основываясь на рекомендациях банков, с которыми мы консультируемся при подготовке IPO, мы установим определенный налоговый режим, который будет отвечать требованиям инвесторов», - заявил Насер.

Саудовская Аравия намерена предложить на IPO 5% Saudi Aramco. По словам Насера, власти страны рассматривают как двойной листинг, когда акции будут проданы в Эр-Рияде и за рубежом, так и тройной листинг, когда бумаги будут размещены в Эр-Рияде и на двух зарубежных рынках.

Он отметил, что IPO предполагает, что Saudi Aramco сохранит концессии на разведку и добычу нефти на большей части территории страны. «Листинг Saudi Aramco основан на сохранении компанией концессий, - заявил Насер. - Если у вас есть концессии, у вас есть физическая нефть».

Саудовцы стремятся превратить Saudi Aramco в самую дорогую публичную компанию в мире и оценивают ее примерно в $2 трлн.