Инфляция в России в 2017 году может оказаться ниже 4% – Костин

Инфляция в России в 2017 г. может опуститься ниже уровня в 4%. Об этом в интервью телеканалу CBS сообщил предправления ВТБ Андрей Костин.

Согласно его прогнозу в этом году экономика России вернется к положительному росту. «Одним из главных достижений станет, как мы ожидаем, то, что нам удастся снизить инфляцию ниже уровня в 4%. Мы ожидаем, что самым низким показателем станет 3,8%. Это создаст хорошие возможности для стабильного экономического роста, в особенности для инвесторов», - сказал он в кулуарах экономического форума в Давосе.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по проекту комплексного плана действий правительства на 2017-2025 гг. заявил, что достичь уровня инфляции в России в 2017 г. в 4% вполне реально. Премьер-министр подчеркнул, что инфляция по итогам 2016 г. оказалась минимальной за всю новейшую историю России и составила 5,4%.