Шувалов: Необходимости в приватизации ВТБ в 2017 году нет

Необходимости в приватизации 10,9% акций ВТБ в текущем году нет, заявил первый вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью Bloomberg.

Изначально планировалось продать госпакет в 10,9% акций ВТБ, находящегося под западными санкциями, в 2016 г., однако затем власти решили отложить приватизацию этого актива из-за плохой конъюнктуры.

После этого заявления рубль слегка скорректировался вниз и перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами «завтра» на 11.35 мск четверга повышался на 0,07 руб. – до 59,63 руб., курс евро – на 0,19 руб. до 63,49 руб., следует из данных Московской биржи.

Глобальные депозитарные расписки (GDR) ВТБ на торгах на Лондонской фондовой бирже дешевеют на фоне заявления первого вице-премьера России. По состоянию на 11.54 мск цена GDR ВТБ снижалась на 0,79% до $2,25.