Греф не ждет снятия санкций в 2017 году

Президент Сбербанка Герман Греф не разделяет оптимизма в отношении скорого снятия или смягчения санкций против России. «Надежда есть, у всех у нас есть надежда, но я думаю, что это займет время, – сказал он журналистам на форуме в Давосе. – Хотелось бы 2017 год, но боюсь, что это может занять время».

Греф считает, что при объективной оценке суверенный рейтинг должен быть повышен в этом году, но предсказывать влияние политических факторов на этот процесс сложно.

«Если исходить из макроэкономических предпосылок, я думаю, логично, чтобы это произошло (повышение рейтинга). Потому что сегодня очень сложно найти обоснование нашему мусорному рейтингу, очень сложно. К сожалению, мы видим иногда, что тут начинается некое влияние политики, и этот фактор трудно оценить. Но если будут проведены исключительно профессиональные оценки, думаю, в этом году мы должны получить повышение суверенного рейтинга», – сказал он.

Накануне Deutsche Bank оценил в 65% вероятность частичной отмены санкций США против России в марте-апреле 2017 г. Речь идет о санкциях, введенных в связи с хакерскими атаками.