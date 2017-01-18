Deutsche Bank оценил вероятность отмены санкций против России при Трампе

США могут ослабить санкции против России в марте-апреле 2017 г., учитывая тон высказываний избранного президента Дональда Трампа, вероятное сотрудничество между Россией и США на Ближнем Востоке и «бездоказательные» обвинения российских хакеров во вмешательстве в выборы американского президента, полагают аналитики Deutsche Bank.

По их мнению, вероятность частичной отмены санкций составляет около 65%. В связи с этим DB оптимистично настроен по поводу курса рубля, поскольку вероятность отмены санкций пока не заложена в текущей стоимости нацвалюты.

Также эксперты отмечают, что рейтинговое агентство Standard & Poor's может повысить кредитный рейтинг России в 2017 г. до инвестиционного уровня BBB-; в настоящее время S&P - единственное агентство «большой тройки», дающее России суверенный рейтинг ниже инвестиционного.

На прошлой неделе избранный президент США Дональд Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что готов отменить антироссийские санкции, введенные из-за предполагаемых кибератак, в случае плодотворного сотрудничества Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом. «Если ты ладишь с Россией и Россия действительно помогает нам, зачем кому бы то ни было сохранять санкции, если кто-то делает действительно хорошие вещи?» - заявил Трамп. Однако будущий президент заявил, что не собирается отменять санкции, «по крайней мере, некоторое время» после своего вступления в должность.