CNN: В 2014 году Трамп видел в России «самую большую проблему» и поддерживал санкции

Репортеры CNN собрали фрагменты интервью избранного президента США Дональда Трампа двухгодичной давности, в разгар конфликта на Украине. Из высказываний миллиардера следовало, что он считал Россию «самой большой проблемой».

Эти слова прозвучали в интервью NBC 24 марта 2014 г., примерно через неделю после референдума о присоединении Крыма к России. В нем Трамп соглашался с позицией бывшего кандидата в президенты от республиканцев Митта Ромни, называвшего Россию «геополитическим врагом». «Митт был прав когда говорил, что Россия — наша самая большая проблема», - приводит слова Трампа CNN.

Десятью днями ранее Трамп заявлял о необходимости жесткого экономического воздействия на Россию. «Мы определенно должны ввести санкции», - говорил он 14 марта NBC.

Сейчас Трамп заявляет о готовности рассмотреть частичную отмену санкций против России в обмен на сокращение ядерного потенциала и критикует администрацию действующего президента США Барака Обамы. Однако в марте 2014 г. он призывал не «ладить с Россией», а показать ей силу. «Путин перехватил инициативу у Обамы, у нас (Putin has eaten Obama's lunch, therefore our lunch), и делал это долгое время», — заявлял Трамп.