Советник Трампа: Санкции сплотили Россию вокруг Путина

Санкции Запада подействовали на Россию совсем не так, как планировали в Белом доме, считает советник избранного президента США Дональда Трампа по взаимодействию с бизнесом Энтони Скарамуччи. «Санкции в некотором роде имели обратный эффект из-за характера русских людей. Я думаю, что русские готовы были бы есть снег, чтобы выжить. В моем понимании санкции скорее всего сплотили вашу нацию вокруг президента», - заявил Скарамуччи в интервью ТАСС на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Советник Трампа признал, что санкции, введенные администрацией действующего президента США Барака Обамы в ответ на политику России на Украине, оказались не лучшим решением, но действия Москвы «были восприняты с определенным неодобрением в международном сообществе». Скарамуччи полагает, что «скорее всего, у нас будет возможность сесть снова за стол переговоров и посмотреть, не можем ли мы прийти к лучшему соглашению».

Накануне Трамп в интервью The Times и Bild дал понять, что готов обсуждать частичную отмену санкций в контексте сокращения ядерных вооружений. В Кремле оставили декларацию без комментария. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предложил дождаться инаугурации Трампа.