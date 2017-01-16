Песков об инициативе Трампа по ядерному разоружению: дождемся его вступления в должность

Прежде чем давать оценки инициативам избранного президента США Дональда Трампа, нужно дождаться его вступления в должность, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Трамп в интервью The Times и Bild не исключил частичную отмену санкций против России. Запад «ввел санкции в отношении России – давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», – отметил он.

Песков призвал набраться терпения, дождаться вступления Трампа в должность, а потом «давать оценки тем или иным инициативам».

Отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Россия в принципе возможность сокращения ядерного потенциала, он заявил, что сейчас каких-либо переговоров на этот счет не ведется.

Говоря об отмене санкций, Песков напомнил слова Путина, подчеркнув, что «санкции – это не вопрос российской повестки дня как во внутреннем плане», так и в ходе общения с зарубежными партнерами. «Россия не была инициатором введения этих рестрикций, и Россия, подчеркивал президент, не намерена ставить вопрос об этих санкциях в ходе зарубежных контактов», – сказал Песков.