Трамп может увязать частичное снятие санкций с России с сокращением ядерного потенциала

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью The Times и Bild не исключил частичную отмену санкций против России. Запад «ввел санкции в отношении России - давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-то хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть очень значительно сокращено», - цитирует ТАСС Трампа. «Прямо сейчас Россия сильно страдает из-за санкций, но я думаю, что может что-то получиться, чтобы многие люди оказались в выигрыше», - выразил надежду избранный американский президент.

Ранее в интервью The Wall Street Journal, он заявил, что санкции будут действовать «по крайней мере, в течение какого-то времени». При этом он уточнил, что если две страны смогут поладить и работать вместе и «если Россия действительно будет помогать нам, то почему бы не отменить санкции, чтобы вместе делать хорошие дела».

В новом интервью Трамп признал, что доверяет как российскому президенту Владимиру Путину, так и федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. «Прежде всего, я доверяю обоим, но посмотрим, как долго это продлится», - отметил Трамп.

Выразив уважение к Меркель, он подверг критике ее миграционную политику, которую назвал «катастрофической ошибкой». «Я не знаю ее и никогда с ней не встречался. У меня есть ощущение, что она выдающийся руководитель, но я считаю, что она сделала катастрофическую ошибку, позволив всем этим нелегалам въехать в страну», - заявил Трамп.