Шувалов рассказал, когда могут отменить ответные санкции

Он рекомендовал правительству и бизнесу исходить из того, что ограничения будут сняты

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает отмены контрсанкций Россией 31 декабря в случае потепления в отношениях с Западом. Об этом он заявил, выступая на Гайдаровском форуме.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», - сказал Шувалов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что бизнесу также следует исходить из того, что ограничения, которые способствуют импортозамещению, когда-то будут отменены.

«То, что появился определенный период времени, когда при недостатке продуктов от традиционных поставщиков наши поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле, при вот этих административных ограничениях, могли подняться, поднялись и дошли до полки, и даже минуя их - при помощи электронной доставки (а она будет только развиваться), вот в это время, наверное, [стоит] открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики», - сказал Шувалов.

Вице-премьер напомнил, что в США приходит новая администрация. «Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 г., и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет - это политическая повестка», - сказал Шувалов (цитата по ТАСС).

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей.

Позже из-под санкций выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Кроме того, из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель, лук-севок, сахарная свекла и горох для посева. Это было сделано с целью развития внутреннего производства рыбы, морепродуктов и других агрокультур.

Сначала продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.

Президент России Владимир Путин 16 октября заявил, что необходимости смягчения контрсанкций нет. «Фиг им! Сейчас я объясню свою позицию. Это я коротко сказал, но правильно. Теперь я постараюсь раскрыть… Это наши контрмеры – это не санкции, а контрмеры по защите нашего рынка», – сказал тогда Путин.

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