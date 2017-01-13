Правила

Шувалов рассказал, когда могут отменить ответные санкции

Он рекомендовал правительству и бизнесу исходить из того, что ограничения будут сняты
Шувалов рассказал, когда могут быть отменены контрсанкции России
Шувалов рассказал, когда могут быть отменены контрсанкции России
А. Гордеев / Ведомости

Первый вице-премьер Игорь Шувалов не исключает отмены контрсанкций Россией 31 декабря в случае потепления в отношениях с Западом. Об этом он заявил, выступая на Гайдаровском форуме.

«Пришло время понимать, что санкции скоро прекратят свое действие, или контрсанкции. Во всяком случае, в моей работе мне, и министру сельского хозяйства, и министру экономики, скорее всего, нужно исходить из того, что контрсанкции будут отменены», - сказал Шувалов (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что бизнесу также следует исходить из того, что ограничения, которые способствуют импортозамещению, когда-то будут отменены.

«То, что появился определенный период времени, когда при недостатке продуктов от традиционных поставщиков наши поставщики смогли занять свою нишу при слабом рубле, при вот этих административных ограничениях, могли подняться, поднялись и дошли до полки, и даже минуя их - при помощи электронной доставки (а она будет только развиваться), вот в это время, наверное, [стоит] открывать рынок для того, чтобы приходили иностранные поставщики», - сказал Шувалов.

Тепличный режим приносит плоды
Сельское хозяйство растет за счет эмбарго на импорт продуктов питания
Российская экономика падает, но агропром растет
Санкции против России обошлись Евросоюзу в 2015 году в 17,6 млрд евро

Вице-премьер напомнил, что в США приходит новая администрация. «Вы знаете позицию нашего президента, что мы готовы всегда к открытому диалогу настолько, насколько готовые наши партнеры. Но я в своей работе должен думать об этом периоде - до 31 декабря 2017 г., и все игроки на рынке должны к этому также готовиться. Произойдет продление, не произойдет - это политическая повестка», - сказал Шувалов (цитата по ТАСС).

Улучшения отношений с США ожидают более половины россиян

Россия в августе 2014 г. ввела ограничения на импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: ЕС, США, Канады, Австралии и Норвегии. Запрет касается ввоза говядины, куриного мяса, свинины, молочной продукции, живой, охлажденной и замороженной рыбы и ракообразных, орехов, фруктов и овощей.

По мнению Путина, в предложении Николя Саркози о том, чтобы Россия показала пример и отменила контрсанкции, «есть конструктив, на который можно и нужно было бы обратить внимание»
Путин: Россия не уверена, что Европа ее не «кинет» в случае отказа от контрсанкций
Италия намерена выступить за то, чтобы санкции против России не продлевались автоматически

Позже из-под санкций выведены биологически активные добавки, спортивное, детское и лечебно-профилактическое питание (в том числе безлактозная продукция). Кроме того, из списка исключены мальки лосося и форели, молодь устриц и мидий, а также семенной картофель, лук-севок, сахарная свекла и горох для посева. Это было сделано с целью развития внутреннего производства рыбы, морепродуктов и других агрокультур.

США снова расширили «список Магнитского»

Сначала продэмбарго было продлено на год - до 6 августа 2016 г., список стран, в отношении которых оно было введено, расширился - в него вошли Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. В последний раз (29 июня 2016 г.) Россия продлила действие продэмбарго до конца 2017 г.

Президент России Владимир Путин 16 октября заявил, что необходимости смягчения контрсанкций нет. «Фиг им! Сейчас я объясню свою позицию. Это я коротко сказал, но правильно. Теперь я постараюсь раскрыть… Это наши контрмеры – это не санкции, а контрмеры по защите нашего рынка», – сказал тогда Путин.

Под прессом Россельхознадзора: какие продукты отправили на уничтожение

Preloader gallery
По данным «Россельхознадзора», в Смоленской области уничтожено 20 т перцев. Еще 13 т было уничтожено в Тюменской области (на фото) - на овощи, следовавшие из Казахстана, отсутствовали фитосанитарные и товарно-сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции
ТУ Россельхознадзора по Тюменской области ЯНАО и ХМАО
По данным «Россельхознадзора», в Смоленской области уничтожено 20 т перцев. Еще 13 т было уничтожено в Тюменской области (на фото) - на овощи, следовавшие из Казахстана, отсутствовали фитосанитарные и товарно-сопроводительные документы, подтверждающие происхождение продукции
1/7
73 т персиков и нектаринов задержаны на границе России и Белоруссии с поддельными турецкими сертификатами. Персики и нектарины выращены на территории ЕС, сообщили в Россельхознадзоре «Интерфаксу». Партия была уничтожена прессованием на полигоне в Смоленской области. Еще 40 т персиков и нектаринов уничтожат в Ленинградской области
Россельхознадзор
73 т персиков и нектаринов задержаны на границе России и Белоруссии с поддельными турецкими сертификатами. Персики и нектарины выращены на территории ЕС, сообщили в Россельхознадзоре «Интерфаксу». Партия была уничтожена прессованием на полигоне в Смоленской области. Еще 40 т персиков и нектаринов уничтожат в Ленинградской области
2/7
7 т томатов уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Смоленской области, сообщает «Интерфакс». Еще 1,5 т томатов прибыли на границу Псковской области из Белоруссии без фитосанитарного сертификата. На упаковке представители таможенной службы не нашли маркировки и обнаружили следы срыва этикеток. Когда водитель грузовика узнал, что с нынешнего дня такая продукция подлежит изъятию и уничтожению, он угнал автомобиль в Белоруссию, сообщает Россельхознадзор. Пока о возвращении автомобиля не сообщается
Россельхознадзор
7 т томатов уничтожили на полигоне твердых бытовых отходов в Смоленской области, сообщает «Интерфакс». Еще 1,5 т томатов прибыли на границу Псковской области из Белоруссии без фитосанитарного сертификата. На упаковке представители таможенной службы не нашли маркировки и обнаружили следы срыва этикеток. Когда водитель грузовика узнал, что с нынешнего дня такая продукция подлежит изъятию и уничтожению, он угнал автомобиль в Белоруссию, сообщает Россельхознадзор. Пока о возвращении автомобиля не сообщается
3/7
Почти 9 т сыра, задержанного пограничниками, уничтожены катком на полигоне «Экотранс» под Белгородом, еще 20 т уничтожены под Оренбургом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора. Ведомство ссылалось на то, что на продукте отсутствовала маркировка. «Вполне возможно, что сыр был произведен в одной из стран, которые подпадают под санкции», — заявила «Интерфаксу» представитель регионального Россельхознадзора Светлана Запорожченко
Сергей Медведев/ТАСС
Почти 9 т сыра, задержанного пограничниками, уничтожены катком на полигоне «Экотранс» под Белгородом, еще 20 т уничтожены под Оренбургом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Россельхознадзора. Ведомство ссылалось на то, что на продукте отсутствовала маркировка. «Вполне возможно, что сыр был произведен в одной из стран, которые подпадают под санкции», — заявила «Интерфаксу» представитель регионального Россельхознадзора Светлана Запорожченко
4/7
Территориальное управление Россельхознадзора по Новосибирской области сообщило о том, что обнаружило 650 кг польских яблок. «28 т санкционной продукции — томаты и яблоки страны происхождения Польша — направлялись в Республику Казахстан, но были разгружены и выявлены на территории города Москвы», — сообщается на сайте Россельхознадзора
ТАСС
Территориальное управление Россельхознадзора по Новосибирской области сообщило о том, что обнаружило 650 кг польских яблок. «28 т санкционной продукции — томаты и яблоки страны происхождения Польша — направлялись в Республику Казахстан, но были разгружены и выявлены на территории города Москвы», — сообщается на сайте Россельхознадзора
5/7
В подмосковном Реутове представители Россельхознадзора обнаружили 1,5 т мясных продуктов из Польши, Ирландии, Великобритании, Дании и Испании. Под Санкт-Петербургом сотрудники Россельхознадзора и Балтийской таможни выявили 17 рефрижераторных контейнеров контрабандного мяса, ввезенного под видом «неопасной химии». По данным «Интерфакса», еще 28 т мясной продукции из Канады, Нидерландов и Германии готовятся к утилизации в Москве. 3 т говядины без ветеринарных клейм, ветеринарных и товаросопроводительных документов были уничтожены 8 августа под Смоленском
Россельхознадзор
В подмосковном Реутове представители Россельхознадзора обнаружили 1,5 т мясных продуктов из Польши, Ирландии, Великобритании, Дании и Испании. Под Санкт-Петербургом сотрудники Россельхознадзора и Балтийской таможни выявили 17 рефрижераторных контейнеров контрабандного мяса, ввезенного под видом «неопасной химии». По данным «Интерфакса», еще 28 т мясной продукции из Канады, Нидерландов и Германии готовятся к утилизации в Москве. 3 т говядины без ветеринарных клейм, ветеринарных и товаросопроводительных документов были уничтожены 8 августа под Смоленском
6/7
9 т моркови, незаконно ввезенной из Польши, готовятся к утилизации в Москве, сообщается на сайте Россельхознадзора
Д. Гришкин / Ведомости
9 т моркови, незаконно ввезенной из Польши, готовятся к утилизации в Москве, сообщается на сайте Россельхознадзора
7/7
Комментарии  ()
dryrussian
14:52 13.01.2017
Погодите, так санкции же нам только на пользу. Шувалов нацпредатель что ли? Или все, новое объяснение - отечественные производители "дошли до полки", а дальше санкции уже не на пользу? Восхитительно, конечно. Никогда не знаешь, какой завтра будет "официальная позиция". Короче, вы нам только санкции отмените, а что людям в уши залить, мы уж придумаем.
10
Комментировать
Фото
Также в рубрике