Санкции против России обошлись Евросоюзу в 2015 году в 17,6 млрд евро

Евросоюз из-за введения санкций в отношении России и из-за контрсанкций в 2015 г. потерял 17,6 млрд евро, пишет Der Standard со ссылкой на данные Австрийского института экономических исследований. Кроме того, санкции привели к сокращению 400 000 рабочих мест в странах ЕС.

При этом исследователи считают, что торговля между Евросоюзом и Россией ослабла бы и без санкций. По их данным, только 44% от снижения торговых показателей можно связать непосредственно с санкциями.