Fitch отзывает в России все рейтинги по национальной шкале

Международное рейтинговое агентство Fitch вслед за агентством Moody's решило отозвать все рейтинги российских эмитентов по национальной шкале. Решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, говорится в сообщении агентства. Fitch отзовет примерно 150 рейтингов к 31 марта 2017 г. Рейтинги по международной шкале Fitch продолжит присваивать.

По новому закону рейтинговые агентства не могут отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной шкале, по решению органов власти иностранных государств. Например, в случае введения санкций в отношении каких-либо компаний. Кроме того, российская структура должна иметь отдельные рейтинговый, методологический комитет и службу внутреннего контроля. «Первая проблема заключается в том, что по закону США агентство обязано отозвать рейтинги, если компания попала в черный список OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США. – «Ведомости»), если рейтинг не отозван, то агентству грозит гигантский штраф. А вторая проблема создает чрезмерные затраты: сейчас часть функций выполняется офисами в Лондоне, Нью-Йорке и т. д. Кроме того, российский закон требует проводить ротацию кадров каждые несколько лет», – объяснял ранее «Ведомостям» человек, близкий к «тройке» международных рейтинговых агентств.

Кроме того, по новым правилам, рейтинговым агентствам необходимо иметь аккредитацию российского Центробанка для осуществления рейтинговой деятельности в России. Переходный период истекает 13 января 2017 г. для российских компаний и 13 июля 2017 г. для иностранных. Пока что аккредитацию в ЦБ получили только два российских рейтинговых агентства - АКРА и RAEX («Эксперт РА»). Для того чтобы рейтинги «большой тройки» международных агентств по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать в России дочерние предприятия.

Первым решение об отзыве рейтингов по национальной шкале приняло агентство Moody's. Тогда же в марте этого года оно объявило о закрытии совместного с «Интерфаксом» дочернего предприятия в России - «Мудис Интерфакс». У «дочки» также было около 150 рейтингов по национальной шкале. По глобальной шкале агентство также решило продолжать присваивать рейтинги.