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Fitch отзывает в России все рейтинги по национальной шкале

Первым такое решение приняло агентство Moody's, причина – новые требования российского законодательства
Fitch отзывает в России все рейтинги по национальной шкале
Fitch отзывает в России все рейтинги по национальной шкале
Brendan McDermid / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch вслед за агентством Moody's решило отозвать все рейтинги российских эмитентов по национальной шкале. Решение было принято после введения новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России, говорится в сообщении агентства. Fitch отзовет примерно 150 рейтингов к 31 марта 2017 г. Рейтинги по международной шкале Fitch продолжит присваивать.

Moody’s закрывает «Мудис Интерфакс»
Moody’s закрывает «Мудис Интерфакс»
И отзывает все рейтинги по национальной шкале

По новому закону рейтинговые агентства не могут отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной шкале, по решению органов власти иностранных государств. Например, в случае введения санкций в отношении каких-либо компаний. Кроме того, российская структура должна иметь отдельные рейтинговый, методологический комитет и службу внутреннего контроля. «Первая проблема заключается в том, что по закону США агентство обязано отозвать рейтинги, если компания попала в черный список OFAC (управление по контролю за иностранными активами минфина США. – «Ведомости»), если рейтинг не отозван, то агентству грозит гигантский штраф. А вторая проблема создает чрезмерные затраты: сейчас часть функций выполняется офисами в Лондоне, Нью-Йорке и т. д. Кроме того, российский закон требует проводить ротацию кадров каждые несколько лет», – объяснял ранее «Ведомостям» человек, близкий к «тройке» международных рейтинговых агентств.

Кроме того, по новым правилам, рейтинговым агентствам необходимо иметь аккредитацию российского Центробанка для осуществления рейтинговой деятельности в России. Переходный период истекает 13 января 2017 г. для российских компаний и 13 июля 2017 г. для иностранных. Пока что аккредитацию в ЦБ получили только два российских рейтинговых агентства - АКРА и RAEX («Эксперт РА»). Для того чтобы рейтинги «большой тройки» международных агентств по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать в России дочерние предприятия.

Первым решение об отзыве рейтингов по национальной шкале приняло агентство Moody's. Тогда же в марте этого года оно объявило о закрытии совместного с «Интерфаксом» дочернего предприятия в России - «Мудис Интерфакс». У «дочки» также было около 150 рейтингов по национальной шкале. По глобальной шкале агентство также решило продолжать присваивать рейтинги.

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anna.volfman
15:11 23.12.2016
свэгажопс
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