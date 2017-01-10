Александр Бастрыкин включен в «список Магнитского»

Минфин США включил руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина и еще четверых граждан России в «список Магнитского», предполагающий наложение визовых и финансовых ограничений за нарушение прав человека. Это первый случай, когда в этот санкционный перечень попадают официальные высокопоставленные лица.

Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2009 г. он был арестован по подозрению от уплаты налогов и позже скончался в сизо. Акт, регламентирующий введение санкций по «списку Магнитского», был принят в США в 2012 г.

Помимо Бастрыкина в расширенный список попали фамилии депутата Госдумы Андрея Лугового и бывшего разведчика Дмитрия Ковтуна, подозревающихся Великобританией в убийстве бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Он умер в 2006 г. от отравления радиоактивным «полонием-210». Под санкции также попал экс-председатель совета директоров «Универсального банка сбережений» Геннадий Плаксин, в прошлом работавший в структурах Следственного комитета. «Универсальный банк сбережений» получил скандальную известность, благодаря расследованиям Hermitage Capital, сотрудники которого предполагали, что банк был задействован в схеме хищения из бюджета более 1 млрд руб. Фамилия Станислава Гордиевского, одного из следователей по делу Магнитского, фигурировала в санкционном списке и ранее. Всего в нем около 70 человек.

Включение в «список Магнитского» главного российского следователя произошло на волне «антихакерской кампании» в США, отмечает Reuters. Это случилось менее чем через две недели после вступления в силу соответствующих санкций против ФСБ и ГРУ и чуть более, чем за неделю до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и ухода Барака Обамы из Белого дома.

Ковтун считает, что его включение в «список Магнитского» связано с судопроизводством в Великобритании по «делу Литвиненко». «Но они не нашли подтверждений нашей вины в ходе судебного разбирательства», - передает его слова ТАСС. Ковтун также заявил, что у него нет зарубежной недвижимости и он не собирается никуда уезжать из России.

Последний раз США расширяли «список Магнитского» около года назад. 1 фервала 2016 г. в него попали бывший замминистра внутренних дел России, начальник Следственного комитета при МВД России Алексей Аничин, следователь МВД по Центральному федеральному округу Борис Кибис, бывший руководитель управления следственного департамента МВД Павел Лапшов, следователь МВД Олег Уржумцев и некий Евгений Антонов.

Тогда российский МИД заявлял об ударе по отношениям с США. «Трагическая судьба российского юриста служит не более чем «разменной монетой» в нечистоплотной кампании Вашингтона по дискредитации нашей страны», - отмечали во внешнеполитическом ведомстве. В ответ Россия закрыла въезд пяти гражданам США – экс-министру юстиции США Альберто Гонсалесу, бывшему замминистра обороны США по политическим вопросам Дугласу Фейту, бывшему главному юрисконсульту ЦРУ Джону Риццо, экс-замминистра юстиции США Джею Байби и бывшему главному юрисконсульту Пентагона Уильяму Хейнсу.