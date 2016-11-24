Улучшения отношений с США ожидают более половины россиян

Более половины россиян считают, что после избрания Дональда Трампа президентом США российско-американские отношения улучшатся, следует из ноябрьского опроса «Левада-центра» (см. график). 63% сторонников Трампа объясняют свои симпатии тем, что он «более дружественно относится к России», чем его соперница Хиллари Клинтон. Число респондентов, хорошо относящихся к США, уже выросло с 23% в сентябре до 28%. При этом 54% россиян полагают, что фигура президента США в какой-то степени влияет и на их жизнь. А отвечая на вопрос, на каких президентских выборах была более честная конкуренция – в России в 2012 г. или в США в 2016 г., – 20% назвали Россию, 17% – США и 37% выбрали вариант «в равной мере на тех и на других».

Из последних событий выборы в США занимают первое место в сознании россиян, потому так много людей говорят о влиянии этих выборов на их жизнь, поясняет замдиректора «Левада-центра» Алексей Гражданкин. Граждане два года находятся в состоянии фрустрации, они хотят нормальных отношений с США и Европой, и, по мнению большинства, конфликт с Западом возник именно из-за лидера США, говорит социолог: «Поэтому смена лидера рождает такие надежды. Большинству дискомфортно находиться в ситуации конфликта с Западом. И разочарование, если эти надежды не оправдаются, будет жестким. Причем пропаганда эти настроения только подстегивает». Хотя люди полагают, что с Западом лучше дружить, они не готовы поступаться принципами, поэтому считают, что единственная надежда на изменение отношений – это смена президента США, продолжает Гражданкин: «На российском телевидении больше всего обращали внимание на высказывания Трампа, которые интерпретировались в пользу России. К тому же он более понятный для россиян человек, который говорит без всяких политкорректностей и воспринимается как свой человек». Общественное сознание в вопросах международных отношений лабильно, его может бросать из одной крайности в другую, но чем дальше, тем медленнее улучшается отношение к Западу, что видно, например, по ситуации с Турцией, добавляет он.

Так много людей, считающих, что на их жизнь влияют выборы в США, – это издержки пропаганды, полагает политолог Константин Калачев: «США виноваты в кризисе, низких ценах на нефть, санкциях, с которыми путают контрсанкции. Люди считают, что именно из-за политики США при формировании бюджета больше приходится тратить на оборонку, что США обрушили цены на нефть, что из-за них Европа ввела санкции». При этом выборы в России выхолощены особенностями нашего избирательного законодательства, отмечает эксперт: «Избирателям нужна драматургия, им не хватает эмоций и страстей, обвинений политиков в адрес друг друга – того, что есть в США». Отсюда и такой высокий интерес к выборам в США – «возможно, люди считают, что честные выборы – это выборы с интригой», резюмирует Калачев.