Трамп назвал условие отмены санкций в отношении России

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении России, введенные администрацией Барака Обамы, будут действовать - «по крайней мере, в течение какого-то времени».

При этом он отметил, что если США будут работать вместе с Россией над решением каких-либо вопросов, то санкции будут отменены.

«Если мы сможем работать вместе и если Россия действительно будет помогать нам, то почему бы не отменить санкции, чтобы вместе делать хорошие дела», – сказал Трамп в интервью The Wall Street Journal.