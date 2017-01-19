ЦБ приветствует решение правительства не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета

ЦБ России приветствует решение правительства не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

«Стабилизирующее воздействие на реальный курс рубля может оказывать бюджетная политика с применением бюджетного правила. Поэтому мы приветствуем решение не тратить дополнительные нефтегазовые доходы бюджета», - сообщила пресс-служба Банка России.

Министр финансов Антон Силуанов 18 января заявил, что правительство договорилось в 2017 г. не тратить дополнительные нефтегазовые доходы, пока не определит параметры нового «бюджетного правила». При более дорогой нефти Минфин будет меньше тратить из резервного фонда, программа внутренних заимствований не изменится, сказал министр.

Сейчас в бюджете заложена цена нефти в $40/барр. Дополнительные доходы бюджета при цене $50/барр. составят около 1 трлн руб., подсчитал Силуанов, при $55/барр. – около 1,4 трлн руб. Дополнительных ненефтегазовых доходов в 2017 г. будет 84 млрд руб., сказал Силуанов. Почему так мало при таком росте цены нефти, министр уточнять не стал.