Рубль подешевел на заявлениях Шувалова

Первый вице-премьер также сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля

Он сказал, что ЦБ может начать покупать валюту при текущих ценах на нефть

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что в нынешних условиях Центробанк России может начать покупать валюту. Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Учитывая сегодняшние цены на нефть и решение не расходовать дополнительные нефтегазовые доходы, мы можем с уверенностью говорить о возможности покупок иностранной валюты на рынке», - сказал Шувалов (цитата по «РИА Новости»).

Российские власти прекратили покупать валюту на рынке летом 2015 г.

После заявлений Шувалова стоимость российской валюты стала падать. К 12.57 мск курс доллара повышался на 0,47 руб. до 60,03 руб., курс евро – на 0,72 руб. до 64,01 руб.

Первый вице-премьер также сообщил, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России разрабатывают план по снижению долгосрочной волатильности реального курса рубля. «Сейчас волатильность рубля бьет по экспортерам, не дает им планировать бизнес», – пояснил он.

Кроме того, Шувалов рассказал, что российские власти обсуждают, как будет взаимодействовать ЦБ и правительство в случае отклонения цен на нефть от запланированного в бюджете уровня.

Министр финансов Антон Силуанов 18 января заявил, что правительство договорилось в 2017 г. не тратить дополнительные нефтегазовые доходы, пока не определит параметры нового «бюджетного правила». При более дорогой нефти Минфин будет меньше тратить из резервного фонда, программа внутренних заимствований не изменится, сказал министр.

Сейчас в бюджете заложена цена нефти в $40/барр. Дополнительные доходы бюджета при цене $50/барр. составят около 1 трлн руб., подсчитал Силуанов, при $55/барр. – около 1,4 трлн руб. Дополнительных ненефтегазовых доходов в 2017 г. будет 84 млрд руб., сказал Силуанов. Почему так мало при таком росте цены нефти, министр уточнять не стал.

По итогам 2016 г. в резервном фонде осталось 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд (в декабре фонд сократился на 1,060 трлн руб.). Весь остаток средств в фонде планируется израсходовать в 2017 г. и начать тратить и фонд национального благосостояния (на 1 января в нем 4 трлн 359,16 млрд руб., что эквивалентно $71,87 млрд). В 2016 г. Минфин потратил 2,137 трлн руб. из резервного фонда на финансирование дефицита бюджета.