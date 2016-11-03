Bloomberg назвал рубль выгодной валютой для трейдеров

Эксперты Ashmore Plc and Landesbank Berlin не советуют инвесторам избавляться от рублевых активов, несмотря на то что на первый взгляд для принятия такого решения причин нет. Об этом пишет агенство Bloomberg.

Агентство отмечает, что за последнии месяцы курс рубля ослабевал и Федеральная резервная система планирует повысить процентные ставки, а цены на главный источник дохода российской экономики нефть вернулись к падению и до выборов в США остались считаные дни.

Однако за последние три месяца инвесторы, занявшие доллары под близкий к нулю процент и вложившие средства в покупку рублевых активов, заработали около 7%, отмечает Bloomberg. Агентство подчеркивает, что такую доходность не обеспечила ни одна другая из трех десятков основных мировых валют.

После того, как в середине сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина пообещала не менять ключевую ставку как минимум до начала 2017 г., а страны ОПЕК сумели достичь соглашения об ограничении нефтедобычи, хедж-фонды практически утроили число открытых ими длинных рублевых позиций.