ЕЦБ оставил процентные ставки без изменения

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам январского заседания не стал менять базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Кроме того, ЕЦБ не стал менять параметры программы выкупа активов (QE). Ее объем составляет 80 млрд евро в месяц до марта 2017 г. включительно, с апреля он сократится до 60 млрд евро в месяц.

Решения банка совпали с ожиданиями большинства аналитиков.