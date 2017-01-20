ВВП Китая в 2016 году вырос на 6,7%

По данным Государственного статистического управления КНР, экономика Китая в 2016 г. выросла на 6,7%, за IV квартал рост ВВП составил 6,8%, передает «Интерфакс». Ранее Всекитайское собрание народных представителей утвердило государственный план, по которому годовой рост экономики должен был составить от 6,5 до 7%. Показатель 2016 г. стал самым низким с 1990 г., когда ВВП КНР вырос на 3,9%, отмечает агентство.

Рост экономики замедляет высокий уровень задолженности, избыточность мощностей в ряде отраслей. Положительное влияние на ВВП оказали бюджетные инвестиции и банковские кредиты.

По прогнозу МВФ, в 2017 г. китайская экономика вырастет на 6,5%. Фонд предупреждает о рисках, связанных с финансированием инвестиций за счет наращивания долгов. Риски для Пекина создает также политика новой администрации в США, которая грозит принятием протекционистских мер. При этом, как сообщалось ранее, вклад Китая в подъем глобальной экономики превышает 30%, сохраняя за КНР роль ведущего двигателя мирового ВВП.